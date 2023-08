Diables Noirs - Laurent Dossat nouveau sélectionneur des Diables Noirs

Laurent Dossat ne débarque pas en terrain inconnu. Il avait déjà été entraîneur adjoint des Diables Noirs de 2020 à 2022 aux côtés de Frédéric Cocqu. Dossat possède en outre "une riche expérience en tant qu'entraîneur et directeur général au sein de plusieurs équipes de Fédérale 1 et Nationale 1 en France, dont sa plus récente collaboration avec Niort où il a également occupé le rôle de directeur du centre de formation", selon la fédération belge.

"Laurent apporte une continuité précieuse, ayant déjà collaboré avec de nombreux joueurs et ayant déjà fait partie du staff d'entraîneurs des Black Devils. Il connaît aussi les rouages de Rugby Europe et les différentes organisations du rugby belge, un plus indéniable", déclare Frédéric Cocqu ,directeur technique de la fédération, dans un communiqué.

Mike Ford était arrivé à la tête des Diables Noirs en janvier dernier, en remplacement de Chris Cracknell, nommé en novembre 2022 mais qui avait démissionné pour raisons familiales. Ford a quitté son poste pour rejoindre le club d'Oldham en Angleterre. Adjoint de Ford, Mouritz Botha a lui aussi quitté la Belgique, pour l'équipe féminine des Saracens.