Etats-Unis et Corée du Nord s'accusent mutuellement à l'ONU

"Ca devrait être un sujet qui nous unit (...) Mais depuis début 2022, ce Conseil n'a pas été à la hauteur de ses engagements en raison de l'obstructionnisme de la Chine et de la Russie", a dénoncé l'ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield.

"La menace nucléaire nord-coréenne grandit, et la Russie et la Chine ne sont pas à la hauteur de leurs responsabilités", a-t-elle insisté.

"A la place, elles célèbrent les violations des résolutions du Conseil de sécurité et continuent à bloquer l'action du Conseil", a-t-elle ajouté, faisant référence à la participation fin juillet de responsables russe et chinois à un défilé militaire en Corée du Nord présentant de nouveaux drones et missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) à capacité nucléaire.

Les dernières manifestations d'unité du Conseil de sécurité sur le dossier nord-coréen remontent à 2017.

En mai 2022, la Chine et la Russie avaient mis leur veto à une résolution imposant de nouvelles sanctions contre Pyongyang, et aucune résolution ou déclaration du Conseil n'a été adoptée depuis.

Les représentants chinois et russe ont à nouveau rejeté la responsabilité des actions nord-coréennes sur les Etats-Unis, pointant du doigt notamment les exercices militaires conjoints avec la Corée du Sud.

Un argument repris par l'ambassadeur nord-coréen Kim Song.