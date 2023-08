Euro de hockey - Judith Vandermeiren: "Difficile de voir le positif tout de suite, mais on a un bel avenir"

"J'ai envie d'être fière de tout ce qu'on a accompli de positif durant ce tournoi, mais en ce moment c'est encore très difficile", confessait à la sortie du podium protocolaire Judith Vandermeiren, qui fait partie des huit joueuses qui étaient déjà présentes lors de la première finale à ce niveau, en 2017, ainsi qu'aux Jeux de Londres en 2012.

"Si on est arrivées en finale, c'est parce qu'on a très bien défendu, collectivement et avec un gros mental", rappelle-t-elle. "On a pas vu ça aujourd'hui. Ce début de match fait donc mal."

Vandermeiren réfute l'idée selon laquelle l'entame catastrophique des Panthers pourrait être dû au manque d'expérience d'une partie du noyau. "Toutes les lignes semblaient hésitantes, le pressing était trop timide, et derrière on ne passait pas devant l'adversaire, alors qu'on était préparées à cette situation."

La Panther, malgré sa déception, faisait néanmoins de son mieux pour positiver. "On a une réaction positive. A 2-1, on a vu que si on osait les affronter, en défendant vers l'avant et en cherchant les espaces, on les faisait douter. C'est donc d'autant plus regrettable de ne pas avoir joué de la sorte pendant tout le match, mais on va garder cette expérience pour les matches importants qui vont arriver d'ici aux Jeux de Paris. Quand on voit une Emily White désignée meilleure jeune joueuse, Charlotte Englebert qui a été encore incroyable, on peut se dire qu'on a un beau futur", concluait Judith Vandermeiren.