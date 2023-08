F1 - GP des Pays-Bas - Max Verstappen signe la pole position à domicile

Le Britannique Lando Norris (McLaren) a terminé à la deuxième place à 537/1000e de Verstappen, grand favori et local de la course. Le Britannique George Russel (Mercedes) à 727/1000e, le Thaïlandais Alxander Albon (Williams) à 852/1000e et l'Espagnol Fernando Alonso (Aston Martin) à 939/1000e complètent le top-5.

La session a été perturbée par la pluie lors de la Q1 mais également deux drapeaux rouges. Qualifié pour la première fois de sa carrière en Q3 et auteur d'un bon chrono, l'Américain Logan Sargeant (Williams) a été victime d'une perte de contrôle de sa monoplace avant d'aller heurter les barrières du circuit. L'autre incident de la Q3 est survenu quelques minutes plus tard lorsque le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) a mal géré son virage et a également terminé dans les barrières.

Le départ du GP des Pays-Bas sera donné dimanche à 15h00.

La F1 reprend ses droits ce weekend à Zandvoort après un mois de trêve estival. Le double champion du monde en titre Max Verstappen sera une nouvelle fois le grand favori devant son public, lui qui tentera, sur les bords de la Mer du Nord, de décrocher une 9e victoire consécutive cette saison pour égaler le record de Sebastian Vettel.