Incendies de forêt et de terres agricoles en Bolivie

Un total de 21 feux a été enregistré dans quatre des neuf régions du pays, selon le vice-ministre qui a précisé que la plupart ont été éteints.

"Nous entrons dans la période la plus critique des incendies de forêt, c'est pourquoi nous vous demandons d'être extrêmement prudents", a déclaré Yovenka Rosado, directrice des ressources naturelles du département de Santa Cruz, le plus peuplé et locomotive économique du pays.

Dans ce département situé à l'est, à la frontière du Brésil et du Paraguay, quelque 30.000 hectares sont partis en fumée, selon elle.

La pratique de brûlis, connue en Bolivie sous le nom de "chaqueo", est légale une fois la saison des pluies terminée, en mai et juin. Mais ceux qui ne respectent pas les délais ou la surface de 20 hectares autorisée risquent peu. Et les feux deviennent vite incontrôlables.