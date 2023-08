Jupiler Pro League - 1-1 à Courtrai : le Standard ne tient toujours pas sa première victoire

Edward Still a fait appel à Aleksandar Radovanovic, Sheyi Ojo, Massimo Bruno et Davies, qui ont pris la place de Martin Wasinski, Dylan Mbayo, Thierry Ambrose et Felipe Avenatti (suspendu). Au Standard, Carl Hoefkens a écarté Marlon Fossey au profit de Gilles Dewaele. Cela n'a pas empêché les Kerels de prendre un bon départ, qu'ils ont cru de rêve quand Nathan Verboomen leur a accordé un penalty pour une faute de Merveille Bokadi sur Davies, mais le VAR a signalé à l'arbitre que l'action avait eu lieu à l'extérieur du rectangle (4e). Les Rouches ont encore eu chaud quand Arnaud Bodart a effectué une fantastique parade sur un coup de tête d'Abdelhak Kadri (21e). Mais le gardien liégeois a été surpris par une frappe basse de Davies, qui avait profité d'une perte de balle d'Isaac Price (25e, 1-0).

Le Standard aurait pu égaliser rapidement par Wilfried Kanga, qui a expédié le ballon dans les airs après s'être imposé entre deux défenseurs (26e). Ensuite, un tir à distance de William Balikwisha a été repoussé en corner par Tom Vandenberghe (41e).

Au retour de la pause, le Standard a monopolisé le ballon mais comme les buts tardaient, Hoefkens a effectué un triple changement avec les montées de Kawabe (60e) et de Noah Ohio (65e). Si le Néerlandais n'a pas tiré parti d'une talonnade en extension de Kanga (71e), le Japonais a inscrit le deuxième but rouche de la saison d'une volée aux 6 mètres (73e, 1-1).