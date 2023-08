Jupiler Pro League - Eupen bat OHL 3-1 et compte 10 points comme le Club Bruges et La Gantoise

Chez les Pandas, Florian Kohfeldt a reconduit le onze victorieux à Courtrai mais a renforcé sa ligne médiane plutôt que sa défense. Côté louvaniste, Marc Brys a dû se passer d'Alexandre Calut (blessé) et d'Hamza Mendyl (suspendu).et a offert sa première titularisation à l'attaquant norvégien Jonatan Brunes. Bien que les Pandas aient démarré avec enthousiasme, OHL a mis un peu de piment au début de rencontre par Jón Dagur Thorsteinsson, qui est parvenu à s'emparer d'un ballon de Thibault Vlietinck, mais le tir de l'Islandais est passé à côté (10e). Sous l'impulsion de ses virevoltants Nuhu et Amadou Keita et'Alfred Finnbogason, Eupen a alors affiché certains progrès. Pendant cette période, est arrivé le but marqué sur penalty par Magnée pour une faute sur Finnbogason (24e, 1-0).

Au retour des vestiaires, le vétéran islandais, 34 ans, était toujours très appliqué: après avoir contré à la limite du rectangle Ezechiel Banzuzi en duo avec Brandon Baiye, Finnbogason a glissé le ballon latéralement à Nuhu, qui a inscrit son premier but de la saison (50e, 2-0). Le match n'était pas plié puisque Schrijvers a réduit l'écart sur un penalty sifflé pour une faute commise sur lui (82e, 2-1). Mais le réserviste Charles-Cook a placé un sprint ponctué d'une frappe instantanée (87e, 3-1).