"L'avenir s'annonce radieux pour les Red Panthers", positive Raoul Ehren

"Notre début de match a été catastrophique, on a même de la chance de ne pas être menés 3-0", reconnaît Ehren. "Après, je suis fier qu'on ait réussi à revenir à 2-1. Et puis il y a ce troisième but néerlandais, qui n'est même pas vraiment une occasion et qu'on dévie nous-mêmes dans le goal."

Le technicien néerlandais n'a pas encore d'explication précise quant à l'entame de match. "Je ne pense pas qu'il y avait trop de pression. Au contraire, peut-être qu'on était un peu trop relâché. Je n'ai pas senti la même hargne que face à l'Espagne. Même si en fin de match, on a encore des possibilités de revenir à 3-2, et qui sait ce qui aurait encore pu se passer alors."

Le coach a décidé à la pause de remplacer sa gardienne titulaire, Elena Sotgiu, par Aishling D'Hooghe. "On débute mal, et Elena a de la malchance. On a trois gardiennes de très haut niveau, il n'y a donc rien d'étonnant à changer quand l'une ne connaît pas son meilleur jour, comme on le fait avec les joueurs de champ."

Raoul Ehren pense déjà à la suite. "On a l'équipe la plus jeune, de loin, et on est en finale avec encore une belle marge de progression. Il nous reste un an pour préparer les Jeux, où nous viserons une médaille et je suis persuadé que nous y arriverons. Je suis évidemment déçu, mais il y a un tel potentiel et tant de motifs de satisfaction après ce tournoi. L'avenir s'annonce radieux pour nous."