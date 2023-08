Météo - Un temps variable pour le dernier week-end des vacances et la rentrée

Dimanche, le ciel sera changeant avec des périodes ensoleillées mais aussi des averses, pouvant localement être ponctuées d'un coup de tonnerre. Les maxima se situeront autour de 16 degrés sur le relief de l'Ardenne, 18 degrés à la côte, et 19 ou 20 degrés ailleurs.

Lundi, le ciel sera partagé entre éclaircies et nuages cumuliformes, parfois porteurs de quelques averses. En Ardenne, un peu de grisaille matinale sera d'abord possible. Les maxima se situeront entre 16 degrés en Hautes-Fagnes et 21 degrés dans le centre du pays sous un vent faible et à la mer, sous un vent parfois modéré de nord à nord- ouest.