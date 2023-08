Pas d'extension à 2 heures par semaine pour le cours de CPC sous cette législature

"Je me suis emparée de la résolution du parlement qui me demandait de travailler sur un schéma d'extension à deux heures de cours de citoyenneté pour tous dans un contexte de neutralité budgétaire et en continuant à offrir le cours de religion à ceux qui le souhaiteraient".

Mais, selon Mme Désir, les conditions ne sont actuellement pas remplies pour garantir au mieux l'emploi des profs de religion et morale qui seraient amenés à perdre des heures avec cette extension.

De plus, "il faut pouvoir aussi rassurer les parents sur la possibilité d'avoir des cours de religion hors grille horaire mais praticables par rapport à des activités extrascolaires", a-t-elle ajouté tout en reconnaissant ne pas disposer d'une majorité politique suffisante pour valider cette réforme.

"(...) Il est trop tard pour mener ce combat sereinement sous cette législature. Le dossier n'est pas complètement mûr, mais il dessine les contours pour la prochaine fois".