Renewi Tour - Tim Wellens peut remporter un troisième sacre dans sa région : "Rien n'est encore fait"

"En théorie, la journée d'aujourd'hui devait être calme et sans trop de difficultés en raison de la nature du parcours. C'était un peu décevant, surtout à la fin. Il y avait beaucoup d'animosité dans cette course. On se battait pour les meilleures positions à l'avant et les chutes étaient inévitables. Heureusement, je n'ai rien eu", a déclaré Tim Wellens, qui porte le maillot vert et bleu de leader.

Dimanche, la dernière étape partira de Riemst et se terminera à Bilzen. "Ce n'est pas encore gagné. C'est à nouveau une étape très importante, comme elles l'ont toutes été depuis le début du tour. Je dois admettre que la dernière étape me convient mieux que celle d'aujourd'hui. J'ai l'avantage de bien connaître les routes, qui sont généralement étroites, vu que je suis un enfant de la région. Mais cela ne veut pas dire que je suis déjà sûr à 100 % de la victoire au classement général. Je sais que je pourrai compter sur une équipe très forte autour de moi et c'est plus qu'un avantage", a précisé Wellens.