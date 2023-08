Tour d'Allemagne - Ilan Van Wilder bien parti pour la victoire finale: "Il y a une dernière étape à franchir"

"Je ne vais pas m'avancer car il y a encore une dernière étape. Ça se présente bien, mais il n'y a encore rien d'officiel", a commenté Ilan Van Wilder, qui compte 11 secondes d'avance sur l'Autrichien Felix Grossschartner (UAE Emirates) au classement général.

"Nous avons passé une bonne journée aujourd'hui avec l'équipe. Même si plusieurs équipes et coureurs ont essayé de s'attaquer à ma position de leader, ils n'y sont pas parvenus. J'avais aussi de bonnes jambes et j'ai pu résister à plusieurs attaques quand c'était chaud. Ce qui est difficile, c'est que les écarts de temps dans le Tour d'Allemagne ne sont pas très importants. Il y a beaucoup de concurrents pour ce maillot rouge. Cela se présente bien en termes de victoire au classement général, mais j'ai appris à ne plus me réjouir trop tôt. Au Tour de l'Algarve cette année, j'ai fait le geste de la victoire mais Magnus Cort me l'a arrachée. Je ne referai donc pas cette erreur. Demain, il s'agira de contrôler la course. Avec les coéquipiers que j'ai ici, cela devrait être possible. Mais il n'y a pas de certitude quant à la victoire finale", a précisé Van Wilder.