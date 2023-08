Tour de l'Avenir - L'Irlandais Ryan le plus fort au Mont Cenis, l'Américain Riccitello toujours en jaune

Après un début de course très rapide, une quinzaine de coureurs se sont portés à l'avant de la course après un peu plus de vingt kilomètres, parmi lesquels le Belge Alec Segaert, l'Italien Davide Piganzoli et le Mexicain Isaac Del Toro, deuxième et troisième du classement général. Le regroupement s'est opéré avant le cap des quarante derniers kilomètres. Une nouvelle attaque de trois hommes a été reprise par le groupe du maillot jaune grâce à l'action essentielle des Belges Segaert, Craps et Lecerf.