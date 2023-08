Tour d'Espagne - DSM-Firmenich remporte le chrono par équipes, Lorenzo Milesi premier maillot rouge

Quelques minutes avant le départ de Caja-Rural, première équipe à s'élancer, la pluie s'est invitée au-dessus de la capitale de la Catalogne, poussant les équipes à se montrer plus prudentes sur un parcours à 18 virages.

Deuxième équipe au départ, DSM-Firmenich a profité d'une pluie plus clémente pour signer le meilleur temps en 17:30. La pluie s'est intensifiée au fil des minutes et de nombreux coureurs ont chuté dont Laurens De Plus du côté d'Ineos Greandiers. Tout profit pour DSM-Firmenich qui a conservé la tête après le passage de Jumbo-Visma (11e à 18:02), grand favori pour la victoire d'étape avec le Slovène Primoz Roglic et le Danois Jonas Vingegaard.

Avant-dernière équipe au départ, Movistar a signé le meilleur temps au point intermédiaire mais a échoué à la 2e place à 55 centièmes de seconde de DSM-Firmenich sur la ligne d'arrivée. L'équipe néerlandaise a validé sa victoire après le passage de Soudal Quick-Step et Remco Evenepoel, 4e à 6 secondes, dans le même temps qu'EF Education-Easy Post, 3e, et que Groupama-FDJ, 5e.

Premier coureur à avoir franchi la ligne, Milesi, récent champion du monde du chrono espoirs devant Alec Segaert, portera le maillot rouge de leader lors de la 2e étape prévue dimanche sur 182 km entre Mataro et Barcelone avec deux cols de troisième catégorie, dont la montée du Château de Montjuic à 4 km de l'arrivée, et un de deuxième catégorie.

Le Tour d'Espagne se termine le dimanche 17 septembre.