Tour d'Espagne - Remco Evenepoel fulmine après le chrono par équipes: "On ne voyait rien"

Evenepoel étant le tenant du titre, Soudal Quick-Step a été la dernière équipe à franchir la ligne d'arrivée dans les rues de Barcelone sous une pluie battante et en pleine obscurité. Des conditions de course qui ont provoqué la colère "On ne voyait rien", a crié Evenepoel. "Même si vous ne dites rien, cela ne changera rien. On ne voyait rien, c'est ridicule", a ajouté le champion de Belgique, avant de repousser violemment quelques micros.

Parti en deuxième position, DSM-Firmenich a profité d'une pluie plus clémente pour s'imposer avec 55 centièmes de seconde d'avance sur Movistar et 6 secondes sur EF Education-EasyPost, 3e, Soudal Quick-Step, 4e, et Groupama-FDJ, 5e. Jumbo-Visma, grand favori pour ce chrono a terminé 11e à 32 secondes. Evenepoel en profite donc pour prendre un premier avantage de 26 secondes sur le Slovène Primoz Roglic et le Danois Jonas Vingegaard.