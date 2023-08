US Open - De Loore: "Me qualifier serait évidemment fantastique"

"Je pense avoir disputé un très bon match, du début à la fin', a-t-il confié à Belga après sa qualification. 'Ce n'était pas un adversaire facile à jouer, vu qu'il sert très bien, est très agressif et donne peu de rythme. Il fallait rester au contact un maximum et c'est ce que je suis parvenu à faire. Dans le super tie-break, j'ai essayé de rester calme et de me focaliser sur mon service. Cela a très bien fonctionné et j'ai joué un tie-break incroyable. Et je pense que mon attitude conquérante et audacieuse a payé".