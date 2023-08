US Open - Joris De Loore arrache sa place au dernier tour des qualifications au tie-break du 3e set

Sur la route vers le tableau final ne se dresse plus que l'Américain Nicolas Moreno De Alboran (ATP 130), 25e tête de série du tableau qualificatif.

Sur les cinq Belges engagés dans les qualifications de l'US Open en simple messieurs, David Goffin (ATP 98) et Zizou Bergs (ATP 151) ont tous les deux chuté au 1er tour. Gauthier Onclin a été éliminé au 2e, tandis que De Loore et Kimmer Coppejans (ATP 148) ont survécu jusqu'au 3e et dernier tour. Coppejans affrontera au prochain tour le Français Titouan Droguet (ATP 172).

Chez les dames, Yanina Wickmayer (WTA 86/N.3) avait validé mardi son billet pour le 2e tour des qualifications tout comme Greet Minnen (WTA 98/N.5) mercredi. Marie Benoit et Magali Kempen ont quant à elles été éliminées au premier tour des qualifications.

Il faut passer trois tours de qualification pour atteindre le tableau final pour lequel sont qualifiées Elise Mertens (WTA 32) et Maryna Zanevska (WTA 113). Cette dernière mettra un terme à sa carrière après le tournoi.