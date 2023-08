US Open - Joris De Loore battu de justesse en qualifications, pas de Belges en simple messieurs

Il n'y aura pas de Belges dans le tableau final du simple messieurs de l'US Open. Joris De Loore a été proche d'une qualification pour le tableau final du 4e tournoi du Grand Chelem, mais le Brugeois, 173e mondial, a fini par s'incliner 3-6, 7-6 (7/3) et 7-6 (14/12) après un duel de 3 heures et 7 minutes face à l'Américain Nicolas Moreno De Alboran, 130e mondial et tête de série N.25, samedi au 3e tour des qualifications.