US Open - Le coach de Wickmayer, sur son abandon : "Yanina n'était plus capable de se déplacer"

"Yanina avait ressenti une gêne lors de son match très accroché du premier tour contre la Canadienne Sebov", a expliqué samedi à Belga son coach, Gérald Moretti. "Mais avec des soins appropriés, la gêne avait disparu. Elle ne s'était plus plainte après son deuxième tour et n'avait également rien ressenti à l'échauffement avant d'affronter Vickery. Malheureusement, au deuxième point du match, en servant, elle a été terrassée par une nouvelle vive douleur. Et elle n'était plus capable de se déplacer".

Demi-finaliste en 2009, Yanina Wickmayer briguait une treizième participation à l'US Open, son tournoi préféré, et une première en tant que maman après être revenue sur le circuit en février 2022. Elle était dès lors très déçue.

"Elle a pas mal pleuré, car elle adore ce tournoi et voulait se battre pour une place dans le tableau final", a poursuivi le Bruxellois. "Je suis également très triste pour elle, car je sais combien cela lui tenait à cœur. Selon les premiers examens, il s'agirait d'un problème d'ordre musculaire. Ce ne sont pas les mêmes douleurs que par le passé, ce qui est rassurant. On fera le point à la fin du week-end. Si la situation s'améliore, elle pourrait signer comme lucky loser (NdlR : une place s'est libérée suite au forfait de la Canadienne Bianca Andreescu) et s'aligner en double avec Greet Minnen. Elle reste en tout cas positive".