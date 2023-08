WTT Feeder Series - Cédric Nuytinck dans le dernier carré en Tchéquie

Plus tôt dans la journée, Martin Allegro (WTT 76) s'était hissé dans le dernier carré en battant 3-2 ( 4-11, 3-11, 13-11, 15-13, 11-6) le Français Lilian Bardet (WTT 108).

Pour une place en finale, Allegro rencontrera le Danois Anders Lind (WTT 35) dimanche (11h10).

En double, Allegro et Nuytinck ont tous les deux été éliminés au premier tour. Allegro, associé au Britannique Tom Jarvis, a perdu 3-1 (11-6, 5-11, 11-6 et 11-2) contre le duo chinois Xue Fei et Zhou Kai. Nuytinck et le Polonais Jakub Dyjas ont été battus par les Moldaves Vladislav Ursu et Andrei Putuntica sur le score de 3-2 (11-6, 12-14, 13-11, 4-11 et 11-8).