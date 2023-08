24 Heures de Zolder - Victoire de Saelens/Van Parijs/Verdonck/Gillion/Laurent

La 45ème édition des 24 Heures de Zolder, qui fut marquée par un remarquable succès populaire avec 32.000 spectateurs présents, a été remportée par une Porsche 911 GT3 Cup. C'est l'exemplaire engagé par l'équipe August by NGT et piloté par les Belges Nicolas Saelens, Glenn Van Parijs, Nico Verdonck et Rodrigue Gillion, assistés par le Français Thomas Laurent qui a remporté la course avec 797 tours couverts.