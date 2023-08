300 personnes à la marche blanche en mémoire de Domenico D'Atria, à Oupeye

La marche blanche a débuté au château d'Oupeye. Les participants se sont ensuite rendus jusqu'à la rue Perreau, où le trentenaire a trouvé la mort.

Là, s'est tenue une minute de silence et des fleurs blanches ont été déposées pour lui rendre hommage. Les participants ont ensuite scandé « Justice pour Drom's», avant que des applaudissements ne retentissent. La foule ensuite s'est dispersée.

Cette marche blanche s'est déroulée dans calme comme le souhaitaient la famille du défunt et les autorités.

« En concertation totale avec nos forces de l'ordre et sur leur avis, dans les circonstances « tendues » du moment, je n'ai pas souhaité autoriser cet événement mais j'ai pris un contact direct avec la famille afin de « cadrer » avec elle les choses au maximum dans l'intérêt de tous, participants ou non... », a commenté le bourgmestre, Serge Fillot, sur sa page Faceboo. "Ma responsabilité de bourgmestre est de garantir la sécurité des biens et des personnes, de mes citoyens et de leur famille".