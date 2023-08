Classement ATP - Carlos Alcaraz conserve la première place avant l'US Open

La différence avec le Serbe Novak Djokovic reste minime, vingt points (9.815 contre 9.795). Le Russe Daniil Medvedev (6.260) reste troisième. Le reste du top-20 est aussi inchangé.

L'Argentin Sebastian Baez grimpe de dix places grâce à sa victoire à Winston-Salem et est 32e. Le finaliste, Tchèque Jiri Lehecka, gagne six places et pointe au 29e rang.

David Goffin reste dans le top-100 avec une 96e place. On retrouve ensuite Kimmer Coppejans (148e), Zizou Bergs (149e, +2), Joris De Loore (173e, +1) et Gauthier Onclin (198e, +7). Aucun Belge n'a réussi à se qualifier pour le tableau principal de l'US Open.