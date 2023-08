Euro de triathlon moyenne distance - Le podium de l'Euro masculin dominé par Louis Naeyaert et entièrement belge à Menin

Au terme des 1,9 m de natation, 90 km de vélo et 21 km à pied, Naeyaert, en 3h45:47, a devancé Jonathan Wayaffe (3h46:23) et Dieter Comhair ( 3h47:37). Dries Matthys est venu compléter le succès belge à la 4e place (3h48:52). Christophe De Keyser, médaillé d'argent de cet Euro l'an dernier à Bilbao, en tête après la natation et jusqu'au 70e km du vélo, n'a pu suivre par la suite les leaders et a fini 11e (3h52:46).

Chez les dames, le titre ETU est revenu à la Néerlandaise Diede Diederiks, en 4h11:05, devant la Polonaise Marta Lagownik (4h14:24) et l'Allemande Jenny Jendryschik (4h16:30). La meilleure Belge est Liesbeth Verbiest, 4e en 4h17:04, tandis que Katrien Verstuyft est 6e (4h21:12).

Vendredi, Noah Servais avait lui été sacré champion d'Europe d'aquathlon chez les messieurs.

Les Euro ETU de moyenne et longue distances, - comme les Mondiaux de la fédération internationale (ITU) -, ne bénéficient pas de la participation des meilleurs triathlètes continentaux ou mondiaux. Le montant des primes accordées au top-10 en est certainement une des raisons, tout comme le calendrier surchargé des épreuves non officielles mais beaucoup mieux dotées des circuits Ironman, PTO ou Challenge Family.