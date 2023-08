Euro de volley dames - Céline Van Gestel: "Nous nous sommes battues avec nos valeurs"

"Nous savions que ce serait difficile", a confié la capitaine des Tigers après la rencontre. "Nous le connaissions parfaitement grâce au staff. Elles nous ont dominées au début en frappant au-dessus de notre bloc. Nous avons essayé de frapper aussi vite et aussi fort que possible et cela a commencé à porter ses fruits. Nous sommes rentrées dans le match et nous sommes battues pour nos vies. Elles sont revenues dans le match dans le troisième set et la fin du quatrième set a été passionnante. Nous ne pouvons rien nous reprocher. Nous nous sommes battues avec nos valeurs."

Privées de Britt Hebrots, les Tigers ont joué "de manière détendue" selon Van Gestel. "Nous étions préparées à jouer sans Britt. Tout le monde connaissait son rôle. Nous avons pris du plaisir sur le terrain et avons bien communiqué. Nous nous complétons bien. Les résultats n'ont pas été au rendez-vous mais nous avons répondu présentes en tant qu'équipe."

Les joueuses belges n'auront pas beaucoup le temps de se reposer avec le tournoi de qualification olympique prévu du 16 au 24 septembre au Japon. "Nous allons nous reposer et ne pas penser au volley pendant cinq jours. Nous n'aurons rien à perdre au Japon. Nous allons affronter de solides adversaires, dont la Turquie de nouveau. Nous allons bien nous préparer et nous verrons", a conclu Van Gestel.