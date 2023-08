Les Belges à l'étranger - Augsbourg et Arne Engels subissent la loi du Bayern, Harry Kane double-buteur

Un but contre son-camp de Felix Uduokhai (32e) et deux réalisations de Harry Kane (40e et 69e) auront scellé le sort des visiteurs. Arne Engels a cédé sa place à la 83e pour Augsbourg, pour qui Dion Beljo (86e) inscrivait un but pour sauver l'honneur.

Le Bayern est co-leader de Bundesliga après deux journées et un six sur six. Augsbourg se trouve lui dans le ventre mou du classement, à la 11e place avec un bilan d'un point sur six.