Les Belges à l'étranger - Défaite pour Vincent Kompany, victoire pour Manchester City et Jérémy Doku

Vincent Kompany avait décidé d'aligner trois Belges dans son onze de base en la personne de Hannes Delcroix, Ameen Al-Dakhil et Manuel Benson. Les deux premiers cités ont disputé 90 minutes tandis que le troisième a été remplacé à la mi-temps. Youri Tielemans est entré à la 86e minute pour Aston Villa.

Dans l'autre rencontre de l'après-midi en Premier League, Manchester City s'est imposé à Sheffield United 1-2 et continue son sans-faute. Erling Haland marquait l'unique but pour les 'Citizens' (63e) après avoir manqué un pénalty en première période. Sheffield égalisait en fin de match grâce à son défenseur Jayden Bogle (85e) mais C'était sans compter sur la détermination des troupes de Guardiola qui arrachaient la victoire avec une réalisation de Rodri (88e). Jérémy Doku, transféré cette semaine de Rennes, est resté sur le banc de City.

En France, Will Still et Reims se sont imposés 1-3 sur la pelouse de Montpellier. Un doublé de l'ex-unioniste Teuma (41e et 56e), couplé à un but de Abdelhamid (8e) auront suffi pour gagner une partie face aux Montpelliérains qui ont inscrit un but via Al-Tamari (45+3e) dans les arrêts de jeu de la première période.

Matz Sels était lui titulaire entre les perches pour la victoire de son club Strasbourg face à Toulouse dans le cadre de la 3e journée de Ligue 1. Des buts de Emegha (52e) et Bellegarde (89e) ont permis aux Strasbourgeois de l'emporter et d'empocher 3 points.