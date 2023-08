Les Solidarités ont totalisé 57.000 entrées en trois jours à Suarlée

L'événement a été obligé de déménager pour quelques années en raison de travaux à la citadelle de Namur, qu'il occupait auparavant. C'est donc dans un tout nouveau lieu, à quelques kilomètres du centre de Namur, que se déroulait sa 9e édition.

La journée qui a rencontré le plus grand succès est celle de samedi, avec notamment Bigflo&Oli à l'affiche. Toutes les places étaient déjà vendues avant même le début du festival et c'est à guichet fermé que se sont produits les rappeurs français.

Le public a également répondu largement présent dimanche. Pas moins de 19.000 entrées ont été comptabilisées, alors que dans la soirée ce sont des noms tels que Louise Attaque, Stephan Eicher et Tamino qui monteront sur scène.

Le vendredi, habituellement moins fréquenté, a également rencontré toutes les attentes des organisateurs. Dans un premier temps, 16.000 entrées avaient été annoncées. Finalement, le décompte terminé, ce sont 18.000 festivaliers qui étaient au rendez-vous pour voir Camille Lellouche, Mentissa ou encore Zazie.

"C'était un pari pour nous de quitter la citadelle et on peut dire qu'il est largement réussi", a commenté Denis Gerardy, directeur des Solidarités. "Bien sûr, nous avons appris beaucoup avec cette première à Suarlée et il reste de choses à améliorer, surtout en matière de mobilité et d'accessibilité, mais globalement le bilan est très positif."