Mondiaux d'athlétisme - Carole Bam titularise Ponette, Vervaet, Claes et Laus pour la finale, pas Bolingo

Quatrième chrono des séries, le relais féminin offrira une ultime chance à la Belgique de monter sur un podium dans la capitale hongroise. Auparavant le lanceur de javelot Timothy Herman sera lui aussi engagé dans sa finale.

Le relais féminin, qui a vu le jour en février 2018, va disputer sa 9e finale internationale et la 3e en championnats du monde. Il s'était classé 5e à Doha en 2019 (6e sur la ligne, il avait gagné deux places après les disqualifications du Canada et de la Jamaïque avant que celle-ci ne retrouve sa 3e place) et 6e à Eugene en 2022. Il n'a jamais couru avec Cynthia Bolingo blessée.

Les Belgian Cheetahs restent sur une 4e place à l'Euro de Munich en 2022 derrière les Pays-Bas, la Pologne et la Grande-Bretagne. Ces trois équipes courront également la finale où le Canada, la Jamaïque, l'Italie, l'Irlande et la France, qui a été repêchée après avoir été gênée par le Nigeria dans sa série, composeront une finale à 9. Les Cheetahs s'élanceront du couloir 6.