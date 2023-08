Mondiaux d'athlétisme - Timothy Herman 12e de la finale du javelot: "C'est une petite déception"

"Je me sentais bien, je n'étais pas stressé. Je l'étais un peu lors des qualifications car je voulais aller en finale. J'ai été opéré en septembre dernier et j'ai subi quatre mois de revalidation. J'ai tenté de rattraper le retard ensuite mais cela n'a pas suffi."

Onzième des qualifications (80m11) et à ce titre premier Belge en finale du concours du javelot aux Mondiaux, le Flandrien a expédié l'engin à 74m56 au 2e de ses trois essais. Il avait débuté modestement avec 72m17 et occupait la 11e place et se retrouva 12e après le 2e essai malgré sa petite progression (74m56). Comme il n'a pu faire mieux dans sa 3e tentative, qu'il a annulée volontairement, sa finale s'est achevée. Seuls les huit premiers après trois essais étaient autorisés à tenter trois nouveaux essais.

La victoire est revenue au champion olympique de Tokyo l'Indien Neeraj Chopra (88m17) devant le Pakistanais Arshad Nadeem (87m82) et le Tchèque Jakub Vadlejch (86m67).

Herman est resté à 12m79 de son impressionnant record national établi le 13 mai dernier à Nairobi (87m35) qui lui avait délivré son billet pour Budapest.