Premier League - West Ham a transféré Mohammed Kudus de l'Ajax

"Quand je suis sur le terrain, j'essaie de faire plaisir aux supporters autant que possible. Pour moi c'est le but du football. Je rêve de jouer dans un tel championnat depuis que je suis enfant. Je vais tout donner pour le club", a déclaré l'attaquant.

Nordsjaelland est allé dénicher Kudus en 2018 à l'académie ghanéenne Right to Dream. Deux ans plus tard, il a quitté le Danemark pour l'Ajax. Avec les Lanciers, il a disputé 87 matches et marqué 27 buts. Il compte aussi 24 sélection avec le Ghana.