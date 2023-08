Tour de Scandinavie - La Néerlandaise Van Vleuten s'impose de justesse devant la Danoise Uttrup-Ludwig

Plusieurs tentatives d'échappées ont animé la première partie de l'étape. Trois concurrentes ont enfin eu l'aval du peloton pour se porter à l'avant après 60 kilomètres: la Suissesse Elena Hartmann, la Néo-Zélandaise Anya Louw et la Danoise Mia Sofie Rützou. L'avantage de Hartmann et Louw était de quelque cinq minutes à quarante kilomètres de l'arrivée, avant de fondre progressivement.

Le peloton était groupé à l'entrée du dernier circuit local, à 7,5 kilomètres du but, alors que la dernière survivante de l'échappée, Louw, venait d'être reprise. Cecilie Uttrup-Ludwig a tenté son va-tout après la flamme rouge pour essayer de reprendre la première place au classement général, qu'elle avait perdue la veille au profit d'Annemiek Van Vleuten. La Danoise a certes gagné l'étape, empochant du même coup les dix secondes de bonification, mais son avantage de cinq secondes sur l'avant-garde du peloton n'a pas été suffisant pour lui permettre de renverser le classement final. La Néerlandaise Lorena Wiebes et l'Italienne Elisa Balsamo ont complété le podium du jour. Van Vleuten s'est contentée de la 15e place, à cinq secondes de la lauréate du jour, conservant deux secondes d'avance sur Uttrup-Ludwig au classement final.

Van Vleuten, lauréate du Tour d'Espagne et du Tour d'Italie en 2023 et qui prendra sa retraite sportive en fin de saison, succède au palmarès à Uttrup-Ludwig, victorieuse en 2022. Van Vleuten a devancé Uttrup-Ludwig et la Néerlandaise Amber Kraak au classement final.