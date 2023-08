Tour d'Espagne - Lennert Van Eetvelt: "Cette victoire ne ramène personne"

Le décès de De Decker a profondément touché Van Eetvelt qui était très proche de son équipier. "Ce sont des jours un peu particuliers. Je n'ai plus vraiment la tête à la Vuelta mais ailleurs. Je vis un peu dans un état second, dans un monde à part. Peut-être que cela m'aide à ne pas me mettre trop de pression et de profiter des moments que j'ai dans la course. Je pense que je ne réaliserai ce qui s'est passé qu'après la Vuelta."

La victoire de Kron amène cependant "un double sentiment" chez Van Eetvelt. "C'est bizarre de gagner après ce qui s'est passé. C'est formidable d'avoir gagné et de faire immédiatement retomber la pression. Mais d'un autre côté, cela n'a pas vraiment d'importance. Ce n'est qu'une course et cette victoire ne ramène personne. J'espère que nous serons heureux maintenant mais que nous n'oublierons pas ce qui est arrivé", a conclu Van Eetvelt.