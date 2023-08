Tour d'Espagne - Pas de dégâts pour Primoz Roglic et Geraint Thomas, tombés lors de la 2e étape

Roglic et Thomas ont été impliqués dans la même chute dans la dernière heure de course. Les deux coureurs ont été entraînés dans un rond-point par un coureur d'UAE Emirates. Ils ont pu rapidement repartir et rejoindre le peloton.

Dans un communiqué, Jumbo-Visma a précisé que "Roglic ne souffre que d'égratignures" tandis que Thomas est tombé sur son genou mais a confirmé sur son compte Twitter que "cela fait un peu mal mais tout va bien."

Également tombé durant l'étape, le Britannique Oscar Onley (DSM-Firmenich) a lui été contraint à l'abandon. Ils ne sont donc plus que 174 coureurs en course après l'abandon de Laurens De Plus (Ineos Grenadiers) samedi lors du contre-la-montre par équipes.