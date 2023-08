Tour d'Espagne - Remco Evenepoel encore critique, cette fois-ci sur la deuxième étape: "Irrespectueux"

L'organisation de la Vuelta avait décidé dans un premier temps, en raison des averses importantes et les routes glissantes attendues, d'enregistrer les temps au sommet du Montjuïc, 3,6km avant l'arrivée. Ce qui n'avait pas plu à Evenepoel et ses collègues.

"C'est tout aussi mauvais", avait déclaré Evenepoel à propos de la mesure au départ de Mataro. "Que le temps soit enregistré au sommet ou à l'arrivée, c'est la même chose. Nous avions proposé d'enregistrer le temps au départ du circuit local, mais cette proposition a été rejetée. Encore une fois, je pense que cette mesure est irrespectueuse à notre égard. Surtout après la journée d'hier, ils auraient pu nous écouter pour une fois. Mais ce n'est pas le cas."

Entre-temps, les vœux d'Evenepoel ont été exaucés puisque l'organisation a annoncé finalement enregistrer les temps à 9 km de l'arrivée, au début du circuit.

Mais Evenepoel reste lucide concernant la course: "Si l'occasion et les jambes sont là, je me battrai certainement pour gagner. Je connais plus ou moins le circuit local (depuis le tour de Catalogne, où il a remporté l'étape de Montjuïc au printemps, ndlr). Même s'il s'agira surtout de limiter les dégâts, de ne pas tomber. Ce sera à nouveau chaotique, et délicat."

La deuxième étape de la Vuelta emmènera le peloton sur 181 kilomètres entre Mataro et Barcelone. De la pluie est prévue pour toute l'étape, même si elle devrait diminuer en intensité dans la deuxième partie de l'étape.