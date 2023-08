Vuelta - La pluie annoncée également lors de la 2e étape

Il a plus toute la matinée à Barcelone, et cela risque d'être le cas jusqu'à l'arrivée, prévue vers 17h30. Il s'agit de précipitations importantes. Après une période de fortes chaleurs et de sécheresse, cela rend généralement la chaussée très glissante. De plus, la température a chuté fortement: après des jours où elle était largement supérieure à 30 degrés, elle ne dépassera guère les 20 degrés dimanche.

La deuxième étape de la Vuelta emmènera le peloton de Mataro à Barcelone sur 181 kilomètres. Trois ascensions sont répertoriées. La montée vers le Montjuic, à trois kilomètres de l'arrivée, avec des bonifications au sommet, pourrait faire la différence.