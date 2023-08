Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 regagne 0,86% grâce à Barco et Proximus

Aedifica (59,55) et Cofinimmo (70,40) regagnaient 1,79 et 1,22%, D'Ieteren (153,10) et Umicore (23,67) valant 1,39 et 1,33% de plus que vendredi tandis que Solvay (103,05) et UCB (82,18) gagnaient 1,03 et 0,61%, rejointes de justesse par arGEN-X (469,60) et Galapagos (34,78) finalement en hausse de 0,09 et 0,12%.

AB InBev (52,82) progressait de 1,09%, KBC (60,90) et Ageas (36,72) de 1,16 et 0,30%, Sofina (204,60) et Elia (105,30) de 0,99 et 0,96%, GBL (73,22) de 0,91%.

Accentis (0,0288) bondissait par ailleurs de 7,4% devant Viohalco (7,05) et Keyware Tech. (0,955) qui gagnaient 5,2 et 3,8%, Atenor (19,40) plongeant par contre de 8,5% en compagnie de Biosenic (0,0334) et MDxHealth (0,287) qui se trouvaient allégées de 9,2 et 11,4%, Mithra (2,11) chutant de même de 5,6%.

Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0810 USD, contre 1,0800 dans la matinée et 1,0790 vendredi. Le lingot se négociait autour de 57.070 euros, en progrès de 240 euros.