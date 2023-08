Bpost lance un feuillet de timbres-poste dédié aux fritkots belges

"La Belgique possède une riche culture gastronomique, dont les frites belges constituent l'un des fleurons culinaires les plus célèbres au monde", souligne bpost. Le feuillet "La savoureuse histoire du fritkot" entend illustrer cette fierté belge au moyen de cinq timbres-poste alternant friteries traditionnelles et modernes.

Les vignettes représentent un fritkot rouge des années 1950-60 sur la Grand-Place de Bruges, un restaurant-friterie qui s'adressait à la classe supérieure dans les années 1940-50 à Liège, une ancienne friterie de 1920 à Middelkerke, un fritkot des années '80-'90 situé dans une forêt, sous la pluie, et une friterie bruxelloise de 1913 qui fonctionnait au charbon et était déplacée le soir en étant tirée par un cheval.

Le designer Geert Wille a imaginé une découpe unique pour la présentation du feuillet. Une fois plié, il se transforme en un camion à frites miniature dévoilant les cinq friteries. Le feuillet de cinq timbres-poste sera disponible en édition limitée dans les philaboutiques de Bruxelles et de Malines ou en ligne à partir du 28 août. Pour cette édition spéciale, les philatélistes sont attendus au Musée de la frite de Bruges où une oblitération unique et une émission MyStamp auront lieu le 2 septembre.

Les premières roulottes à frites sont apparues à partir de 1838, rappelle bpost. Elles sont surtout présentes dans les foires, comme la Foire de Liège. À l'époque, les pommes de terre étaient épluchées, coupées et cuites sur place, sur commande. Après la Seconde Guerre mondiale, de plus en plus de friteries fixes font leur apparition dans les rues. Le succès du fritkot a été scellé par son intégration au Patrimoine national reconnu en 2017.