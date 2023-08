Brigitte Becue rejoint la fédération flamande de natation en tant que coach des élites

Sous la direction du directeur général et directeur technique Lode Grossen et en collaboration avec les autres entraîneurs, Becue participera également au suivi et à la gestion du développement de tous les athlètes de haut niveau. "Je me réjouis de pouvoir guider ces nageurs talentueux et motivés, de leur faire croire en eux et de les aider à atteindre le maximum de leurs capacités", a-t-elle déclaré.

Lode Grossen a également exprimé sa satisfaction. "Nous nous réjouissons de travailler avec Brigitte Becue. Elle possède certainement les connaissances et l'expérience nécessaires en tant que coach, mais elle peut également s'appuyer sur une longue carrière d'athlète de haut niveau. Bien entendu, nous poursuivrons notre collaboration avec la Fédération Francophone Belge de Natation (FFBN) dans le cadre du projet national".

En tant que nageuse, Becue a participé quatre fois aux Jeux olympiques (1988, 1992, 1996 et 2000). Elle s'est classée deux fois parmi les finalistes. Elle a également remporté la médaille de bronze aux Championnats du monde de 1994, est devenue trois fois championne d'Europe en grand bassin et deux fois en petit bassin. En tant que coach, elle s'est déjà occupé des jeunes à la fédération de natation jusqu'en 2014. Ces trois dernières années, elle était coach principal du club de natation Leuven Aquatics.