Championnat du monde de rallye-raid - Al-Attiyah et Van Beveren remportent le prologue du Desafio Ruta40

Al-Attiyah démarre la course aux commandes, pour le premier passage des pilotes de rallye-raid sur le sol argentin depuis 2018, et le Dakar. "Nous allons essayer de gagner, tout en gardant le championnat à l'esprit. Ce serait bien de gagner, pour pouvoir rouler libéré au Maroc." Le Qatari compte 8 secondes d'avance sur son coéquipier Yazeed Al-Rajhi (Toyota), son plus proche poursuivant au championnat à la suite de l'absence de Loeb.

Le copilote du Français, Fabian Lurquin, a expliqué ce forfait. "Avec nos chances réduites au championnat du monde et moins d'argent, notre équipe a décidé de ne pas faire le voyage en Amérique du Sud. Nous nous concentrons désormais sur la préparation du Dakar 2024. Pour cela, nous participerons à la dernière manche du championnat du monde, le rallye du Maroc."

Chez les motos, Adrien van Beveren a pris une seconde d'avance sur Luciano Benavides (Husqvarna), le local de l'étape. Le leader du championnat du monde, l'Australien Toby Price (KTM), a terminé à 3 secondes.

Lundi, la 1re étape partira et arrivera à La Rioja, pour 696 kilomètres dont 334 contre la montre. Le rallye terminera le 1er septembre.