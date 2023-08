Classement WTA - Elise Mertens conserve la 32e place avant l'US Open

La semaine dernière, la plupart des joueuses du top étaient en pleine préparation à l'US Open, qui commence lundi, et cela a provoqué un statu quo au classement WTA. La Polonaise Iga Swiatek, qui défendra son titre à New York, reste en tête devant la Bélarusse Aryna Sabalenka et l'Américaine Jessica Pegula.

La Russe Ekaterina Alexandrova, finaliste du tournoi de Cleveland, gagne deux places et intègre le top-20 de justesse. L'Espagnole Sara Sorribes Tormo, lauréate dans l'Ohio, réalise la bonne opération de la semaine: elle bondit du 95e au 55e rang.

Deux autres Belges figurent dans le top-100, Yanina Wickmayer (85e, +1) et Greet Minnen (97e, +1).