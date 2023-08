Des nuits de fermeture supplémentaires du tunnel d'Hyon pendant le mois de septembre

En outre, d'autres tunnels du R50 devront fermer de nuit également. Les tunnels d'Hyon et d'Orban fermeront du lundi 28 août au mardi 29 août et du mardi 29 août au mercredi 30 août. Le tunnel de Flandre, quant à lui, ne sera pas accessible du mercredi 30 août au jeudi 31 août et du jeudi 31 août au vendredi 1er septembre. Enfin, le tunnel Porte du Parc sera fermé du vendredi 1er septembre au samedi 2 septembre.