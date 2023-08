La chasse au monstre du Loch Ness ne livre rien de concluant

Des centaines de volontaires du monde entier ont scruté samedi et dimanche l'eau du loch de 56 km2, dont la profondeur atteint 240 mètres. Ils ont bravé une météo peu clémente avec des averses et un ciel plombé au-dessus du plus grand lac d'Ecosse.

Des scanners thermiques ou encore des hydrophones ont été déployés pour percer le mystère de cet être légendaire dont les évocations remontent à l'Antiquité.

Certains ont bien entendu des sons étranges mais qu'ils n'ont pas pu enregistrer car leur appareil n'était pas branché, rapporte la BBC.

Selon The Telegraph plusieurs signalements ont aussi été partagés par les volontaires qui suivaient l'opération en ligne via la webcam. Mais la vérification de ces informations prendra encore un peu de temps.

Le mystère reste donc entier au sujet de "Nessie".