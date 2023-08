La mère de Luis Rubiales entame une grève de la faim dans une église

La Fifa a décidé samedi de suspendre provisoirement le président pendant 90 jours après avoir été accusé d'un baiser non-consenti sur les lèvres de la joueuse Jenni Hermoso juste avant la remise du trophée lors de la finale de la coupe du monde à Sidney.

La polémique liée au baiser a éclipsé la première Coupe du monde remportée par l'équipe féminine espagnole après leur victoire 1-0 face aux Anglaises.

La mère de Luis Rubiales s'est enfermée dans une église située dans la ville de Motril, dans le sud de l'Espagne, pour dénoncer ce qu'elle appelle une "chasse aux sorcières inhumaine et sanglante" de son fils, rapporte la télévision publique RTVE et plusieurs médias espagnols. D'après les informations du service public, elle compte poursuivre sa grève de la faim "jour et nuit" jusqu'à ce que "justice soit rendue".

Jenni Hermoso a d'abord indiqué ne pas avoir apprécié le baiser, puis un communiqué de la fédération l'a citée en relativisant l'incident. Depuis, elle a fermement nié que le baiser était consenti.

Le président a dans un premier minimisé la polémique avant de s'excuser et puis de faire marche arrière lors d'une réunion extraordinaire de la fédération vendredi. Alors que plusieurs médias avaient annoncé qu'il allait démissionner, le président a donné un discours dans lequel il a dénoncé un "faux féminisme" qui avait mené à son "assassinat social".

Une nouvelle réunion extraordinaire de la RFEF a été programmée lundi, un tribunal sportif espagnol doit également entamer des discussions sur son avenir ce même jour.