Le retour de Van der Ham comme entraîneur est "la meilleure solution" selon Matthias Casse

Casse explique que la fédération et les judokas ont discuté de différentes solutions après le départ de Damiano Martinuzzi. "C'est chouette et très productif que les judokas aient également été entendus dans cette histoire", a expliqué Casse. "Je regrette toujours le départ de Damiano et le fait que nous ne pourrons pas terminer notre voyage vers Paris. Pour moi, l'objectif reste cependant le même: je veux devenir champion olympique et je suis sûr que je réussirai avec Mark."

Van der Ham avait déjà collaboré avec Judo Vlaanderen entre 2017 et 2022. Sous sa conduite, Casse a notamment été, en 2021, champion du monde et médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo. Le Néerlandais avait ensuite quitté Judo Vlaanderen pour travailler en Azerbaïdjan.

"Mark était bien sûr un choix évident, mais cela ne veut pas dire que nous n'avons pas envisagé d'autres possibilités", a poursuivi le judoka. "Tant pour lui que pour tout le monde au sein de Judo Vlaanderen, il y aura un peu d'adaptation, mais c'est certainement positif que Mark connaisse le travail et les judokas. Il sait avec qui il va travailler, il connaît les catégories et les qualités de chaque judoka, ce qui est très positif."

"Nous devons aller vite et je pense que Mark est la bonne personne pour cela", a poursuivi Casse. "Il est direct et connaît très bien le judo. Je pense que nous sommes sur la bonne voie avec Mark et j'en suis satisfait."