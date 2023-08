Les syndicats veulent que les aides-ménagères soient reconnues comme profession à risques

"En pratique, on constate que les aides domestiques souffrent de problèmes qui sont clairement liés à la nature de leur travail: problèmes respiratoires, troubles cutanés, troubles musculaires et articulaires, etc. Ces maladies doivent être reconnues comme maladies professionnelles", précise-t-on dans un communiqué de presse.

La rencontre avec le ministre fait suite à une inspection réalisée l'année dernière auprès de 175 entreprises du secteur des titres-services. Dans neuf cas sur dix, des violations de la réglementation relative au bien-être du personnel ont été constatées.

"Des règles existent et il faut les respecter", insistent les syndicats. Ils demandent que le personnel puisse travailler avec du bon matériel et des produits de nettoyage sûrs, ce qui doit toujours inclure une visite préalable sur le lieu de travail, y compris une analyse des risques.