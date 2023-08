LPGA Tour - Megan Khang gagne le CPKC Championship

Khang, 25 ans, en tête avant le dernier tour, avait été dépassée par la Sud-Coréenne Ko Jin-young après deux birdies et cinq bogeys. Au 18e trou, Khang a réussi un birdie et Jin-Young le par. Toutes deux ont ainsi terminé avec un total de 279 coups. Un barrage a été nécessaire. Jin-young est partie à la faute, Khang n'a eu besoin que du par pour s'offrir sa première victoire au plus haut niveau.