Météo - Alternance de champs nuageux et de périodes ensoleillées, avec un risque d'averse

Des nuages d'altitude de plus en plus denses devraient graduellement voiler le soleil sur l'est du pays. En fin de journée, les éclaircies deviendront par contre plus larges dans la région côtière. Les maxima seront compris entre 16 ou 17 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 20 ou 21 degrés dans le centre du pays, sous un vent faible à modéré s'établissant au secteur nord à nord-ouest.