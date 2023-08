Mondiaux de cyclisme sur piste juniors - Les Belges décrochent deux médailles d'argent lors de la dernière journée

Nolan Huysmans a terminé deuxième du contre-la-montre sur un kilomètre, une épreuve sprint, avec un chrono de 1:01.657. Seul l'Australien Tayte Ryan, en 1:00.748, s'est montré plus rapide.

Dans la course à l'américaine, Tom Crabbe et Milan Van den Haute ont pris la deuxième place avec 46 points, neuf de moins que les Britanniques Matthew Brennan et Ben Wiggins, fils de l'ancien vainqueur du Tour de France Bradley Wiggins.

Lors de la première journée, les Belges avaient remporté deux médailles de bronze, grâce à Laerke Expeels dans le scratch et Huysmans, Tjörven Mertens et Yeno Vingerhoets dans le sprint par équipes.