Suède: un Russo-suédois inculpé pour espionnage au profit de la Russie

Sergueï Skvortsov, âgé de 60 ans, est accusé d'avoir mené des "activités de renseignement illégal" au détriment de la Suède et des États-Unis pendant une dizaine d'années jusqu'à son arrestation, selon l'acte d'accusation du procureur.

M. Skvortsov est en détention depuis son arrestation lors d'une spectaculaire opération de police en novembre 2022.

Il est soupçonné d'avoir fourni des informations et technologies occidentales à la Russie, et d'avoir des liens avec les services de renseignement militaire russe.

Le procureur Henrik Olin l'accuse d'avoir organisé "l'acquisition d'informations et l'acquisition effective de divers produits que l'État russe et les forces de défense ne pouvaient pas acquérir sur le marché libre en raison des règles et sanctions en matière d'exportation".

Il aurait espionné les Etats-Unis depuis le 1er janvier 2013 et la Suède depuis le 1er juillet 2014, jusqu'à son arrestation.

Il est accusé d'avoir "organisé l'achat et le transport des biens tout en dissimulant l'identité de l'utilisateur final".

Sergueï Skvortsov risque jusqu'à quatre ans de prison. Il dément les faits.

Sa femme avait également été arrêtée lors de l'opération des forces de police, menée avec deux hélicoptères dans une banlieue aisée de Stockholm, Nacka, au petit matin du 22 novembre 2022. Elle a depuis été remise en liberté et n'est plus poursuivie par la justice.

Le couple s'était installé en Suède dans les années 90 et est soupçonné d'avoir dirigé des sociétés d'import/export de composants électroniques.